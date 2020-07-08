Воронеж, , 10:40 — REGNUM Общее число выявленных в Воронежской области подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 134 и стало составлять 8 778. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В среду, 8 июля, официально подтверждено заражение 134 человек в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что в связи с этим общее число заразившихся в области достигло 8 778.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 69.

При этом отмечается, что в настоящее время в Воронежской области от COVID-19 вылечились 6 647 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 6562 случая заражения коронавирусом.