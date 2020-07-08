* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:32 — REGNUM Стало известно, кто устроил две атаки в Афганистане, жертвами которых стали шесть человек. Как сообщает телеканал 1TV, ответственность за нападения взяли на себя боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Афганистане в результате взрыва погибли трое полицейских

«Ответственность за оба нападения взяли на себя талибы (челны организации, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июля террорист-смертник совершил нападение на полицейский участок в Кандагаре на юге Афганистана. В результате как минимум трое сотрудников полиции Афганистана погибли и ещё 20 были ранены.

В тот же день в провинции Газни был убит начальник полиции района Дех-Як. Также в результате взрыва на обочине дороги погибли и два силовика.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане совершено нападение на полицейский участок