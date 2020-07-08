Новосибирск, , 10:31 — REGNUM В Новосибирске в отношении руководителей медцентра возбудили уголовное дело. Они подозреваются в том, что под предллюдей брать крупные кредиты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Организация размещалась в одном из торговых центров города. Клиентов находили через звонки на случайные номера и рекламу.

«Пришедших в центр обследовали с применением фитнес-оборудования, а затем им сообщали о необходимости срочного лечения по абонементу стоимостью около 100 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве. — Здесь же работники медицинского центра оформляли на граждан потребительские кредиты, причём, со слов клиентов, подписывая договор, они полагали, что это медицинские документы».

По предварительным данным, клиентами организации стали не менее 100 граждан в возрасте старше 60 лет.

Управляющему и двум менеджерам центра предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Они арестованы. Следователи установливают все обстоятельства произошедшего.