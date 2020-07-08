Киев, , 10:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины было выявлено 807 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны страны.

Также уточняется, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 50 414.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 23 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало 1 306.

При этом уточняется, что на сегодняшний день на Украине от COVID-19 вылечились 23 119 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с новыми выявляемыми случаями заражения коронавирусом в стране является стабильной второй день подряд. При этом на Украине 7 июля было выявлено 564 новых заразившихся.