Петропавловск-Камчатский, , 10:26 — REGNUM В Камчатском крае все специалисты привлекаемые к организации и проведению ЕГЭ получат единовременную выплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Размер выплат составит от шести до 12 тысяч рублей, в зависимости проделанной работы.

Решение о начислении единовременных выплат за организацию и проведение ЕГЭ принял врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, так как в этом году экзамен проходит в особых условиях при соблюдении требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем на организаторов возложена дополнительная нагрузка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае за два дня проведения ЕГЭ по русскому языку в нём приняли участие 1506 человек, из них 1432 — выпускники школ этого года.