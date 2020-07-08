Ижевск, , 10:25 — REGNUM В Удмуртии на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончались 32 человека. За минувшие сутки в республике умерла еще одна женщина, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

Он уточнил, что скончавшейся было 87 лет, течение болезни осложнялось рядом хронических патологий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Удмуртии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 1623 случаев. Полностью выздоровели 1255 жителей республики, таким образом, выписаны более 77,23% из общего числа носителей коронавируса в регионе. За последние сутки выздоровели 45 человек.