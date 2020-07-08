Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Администрация Санкт-Петербурга решила разместить медучреждение, которое может быть использовано для лечения COVID-19, в здании на территории больницы Святого Луки на Чугунной улице (бывшая больница завода ЛОМО). Это подтвердили ИА REGNUM в Смольном.

Для этого все арендаторы, в том числе и старейшая в городе частная скорая помощь CORIS, должны покинуть помещения в течение двух месяцев. Об этом 8 июля написало издание «МР7».

Письмо о одностороннем расторжении договора руководство ООО «КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)» получило 29 июня от АО «ЛОМО». Согласно документу, 31 августа компания должна покинуть арендуемые с 2016 года помещения на Чугунной улице. В компании заявляют, что эти сроки могут фактически остановить работу скорой помощи.

«Насколько я знаю, город хочет выкупить эти помещения у ЛОМО, — сказал генеральный директор и главный врач частной скорой Лев Авербах. — Под ковидную больницу, открыть ее к декабрю, но для нас невозможно за да месяца, не разрушив серьезно нашу работу, найти помещение».

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, поликлиника будет выкуплена для расширения мощностей городской больницы Святого Луки. «Для лечения COVID будет использована в случае надобности», — отметили в ведомстве.

Отметим, негосударственная медицинская организация «Корис» работает на петербургском рынке с 1999 года. В настоящий момент в ней работают 200 медицинских работников: десять бригад скорой, около 80 специалистов в детском амбулаторном травматологическом пункте. Ежедневно медучреждение оказывает помощь 70−80 пациентам. Вызовов скорой бывает до 40 в сутки, а в эпоху пандемии скорые компании также выезжают на госпитализацию пациентов с COVID-19.