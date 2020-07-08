Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Новосибирский суд сегодня, 8 июля, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего Якова К. и 64-летнего Александра М. Они признаны виновными в ограничении конкуренции, повлекшей извлечение дохода в особо крупном размере (п. «в» ч. 2 ст.178 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Было установлено, что до 7 декабря 2015 года директор ООО «Компания ФИТО» Александр М. и руководитель ООО «Терра» Яков К. договорились о поддержании минимального снижения цены либо минимального снижения цены контракта при участии в электронных аукционах, объявленных Национальным медицинским исследовательским центром им. Мешалкина. Бизнесмены разделили товарный рынок на территории области между двумя юридическими лицами, создав картель. Общая сумма дохода их фирм за два года составила более 426 млн рублей. Вину в совершенном преступлении они не признали. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Они должны выплатить штраф — по 500 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.