Тбилиси, , 10:16 — REGNUM В Грузии за сутки выявлено 5 новых случаев коронавируса, и общее число инфицированных на 10:00 часов 8 июля составило 963 человека. Из них 841 пациент уже выздоровел, в том числе 3 человека выписались из больниц за последние сутки.

Обновленные данные опубликованы на официальном правительственном сайте www.stopcov.ge. В режиме карантина находятся 3903 человек, в стационарах под наблюдением остаются 202 пациента.

В графе скончавшихся числится 15 летальных исходов. По информации врачей COVID-клиник, на данном этапе критических пациентов у них нет, состояние остающихся в клиниках граждан стабильное.