Москва, , 10:33 — REGNUM Жители России стали положительнее относиться к бракам между людьми разного вероисповедания и теми, кто уже был в брачных отношениях и имеет детей. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 июля.

У респондентов спрашивали, как бы они отнеслись к вступлению своих близких родственников — детей или внуков — в брак с людьми другой веры. В настоящее время не одобрили бы такой брак только 30% опрошенных против 48% в 2010 году. Нейтрально отнесся бы 51% против 37% десятью годами ранее, одобрили бы 16% против 7%.

Брак с человеком, который уже состоял в браке раньше, не одобрили бы 16% против 29% в 2010 году, восприняли бы нейтрально 63% (+10%) и ещё 18% одобрили бы (+9%).

Спокойнее стало отношение и к бракам с людьми, уже имеющими детей. Неодобрительно воспринимают такие союзы только 17% опрошенных (-17%), относятся нейтрально 58% (+10%) и положительно — ещё 22% (+13%).

Опрос был приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. В 2020 году его проводили 5 июля методом телефонного интервью среди 1600 российских граждан старше 18 лет. В 2010 году социологи также опросили 1600 человек.