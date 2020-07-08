Москва, 8 июля 2020, 10:14 — REGNUM Смертельная авария, которую устроил в центре Москвы актёр Михаил Ефремов, очень сильно повлияла на эмоциональное состояние артиста. Об этом в беседе со StarHit рассказала подруга заслуженного артиста России ресторатор Татьяна Беркович.
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Прибывшая одной из первых на место трагедии Беркович отметила, что увидела на лице Ефремова, сидящего в полицейской машине на заднем сиденье, ужас.
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Беркович подчеркнула, что Ефремов находится в очень тяжелом моральном состоянии.
Она также добавила, что Ефремов — не запойный алкоголик. По её словам, «люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм. На сегодня расследование по уголовного делу о смертельной аварии в отношении Ефремова завершено и передано в прокуратуру.