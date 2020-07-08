Москва, , 10:14 — REGNUM Смертельная авария, которую устроил в центре Москвы актёр Михаил Ефремов, очень сильно повлияла на эмоциональное состояние артиста. Об этом в беседе со StarHit рассказала подруга заслуженного артиста России ресторатор Татьяна Беркович.

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Прибывшая одной из первых на место трагедии Беркович отметила, что увидела на лице Ефремова, сидящего в полицейской машине на заднем сиденье, ужас.

«Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — добавила она.

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«То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Тонкая, чувствительная, — рассказала подруга Ефремова. — Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна… Плюс он растерян».

Беркович подчеркнула, что Ефремов находится в очень тяжелом моральном состоянии.

«И я знаю его. Он корит себя и будет корить до конца своих дней. Какие бы обстоятельства ни были, есть вещи, которые не отмотать», — добавила ресторатор.

Она также добавила, что Ефремов — не запойный алкоголик. По её словам, «люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм. На сегодня расследование по уголовного делу о смертельной аварии в отношении Ефремова завершено и передано в прокуратуру.