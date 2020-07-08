Москва, , 10:14 — REGNUM Большинство граждан России (46%) хотят продолжения телеотчётов президента Владимира Путина, как это происходило в период пандемии коронавируса, приводит данные рекрутинговое агентства Superjob.ru.

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Твёрдо уверены в необходимости прямых эфиров с министрами и главами регионов по обращениям граждан 24% опрошенных. Затруднились ответить 3%

Чаще продолжение телеотчётов главы государства поддерживают мужчины, чем женщины — 50% против 42% и люди старше 45 лет (50%), реже — молодежи до 24 лет (39%).

Опрос проведен 26 июня — 1 июля 2020 года. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет в 340 населенных пунктах во всех округах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину доверяют 71,7% граждан.

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