Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM В Бурятии разработан и реализуются Оперативный план по предупреждению завоза и распространения чумы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, вопросы профилактики чумы актуальны для республики в связи с соседством с Монголией, где расположены природные очаги заболевания.

В приграничных монгольских аймаках иногда фиксируются вспышки чумы, которые чаще всего происходят из-за употребления в пищу сырого мяса сурков. Последний случай произошёл на днях в аймаке Ховд, в связи с чем там был объявлен карантин.

В Роспотребнадзоре отмечают, что с учётом закрытых границ из-за пандемии коронавируса, риски завоза на территорию республики чумы из-за границы отсутствуют.

«При этом возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы», — отметили в управлении.

В связи с этим республиканские специалисты вопросы противоэпидемической готовности постоянно находятся на контроле. В их числе подготовка кадров и укомплектованность медицинских учреждений снаряжением, средствами защиты и дезинфекционных средств.

Напомним, ранее жителей Тувы призвали быть бдительными в со вспышкой бубонной чумы в Монголии. Как сообщало ИА REGNUM, особенно это касается жителей приграничных районов.

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