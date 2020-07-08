Москва, , 10:09 — REGNUM 14 парков столичного департамента культуры оборудованы современными и удобными скейт-площадками, сообщает 8 июля официальный сайт мэра и правительства Москвы. Посетители смогут также покататься там на роликах, ВМХ и самокатах.

Бесплатные площадки для катания оборудованы в Парке Горького, парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Садовники», «Ходынское поле» и других. Кататься на площадках можно круглосуточно, так как большинство из них освещаются в темное время суток.

Для новичков и профессионалов подойдут скейт-площадки в парках «Садовники» и «Парк Горького». Они полностью построены из бетона и будут удобны как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. В плохую погоду можно кататься в «Сокольниках». Площадка там разделена на две зоны: открытую и закрытую. В жаркие дни подойдет скейт-площадка в Перовском парке. Спортивная зона там закрыта деревьями, которые дают тень и прохладу. Освоить трюки и прыжки удастся на функциональной скейт-площадке в парке «Красная Пресня» и в Лианозовском парке.