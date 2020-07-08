Лондон, , 10:14 — REGNUM Южная Корея занимает третье место в списке стран с самыми удобными паспортами для путешествий, сообщает CNN со ссылкой на консалтинговую британскую фирму Henley & Partners.

Согласно опубликованным данным, владельцы японского паспорта могут посетить 191 стран без визы. За ними идут граждане Сингапура (190 стран), Южной Кореи и Германии (189 стран), Италии, Финляндии, Испании и Люксембурга (188 стран), Дании, Австрии (187 стран), Швеции, Франции, Португалии, Нидерландов и Ирландии (186 стран).

С другой стороны, владельцы паспортов КНДР могут посетить лишь 39 стран.

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывалась ситуация с пандемией коронавируса.