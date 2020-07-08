Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбургской области в отношении полковника полиции, ответственного за ведение лицензионно-разрешительной работы (по Оренбургу, Соль-Илецку, а также Оренбургскому, Акбулакскому, Беляевскому, Саракташскому и Переволоцкому районам) возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получение взятки за незаконные действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в обязанности полицейского входили проверки соблюдения законодательства в сфере частной охраной и детективной деятельности, учет условий и порядка хранения оружия, патронов к нему и специальных средств. В 2018—2020 годах получил в несколько приемов взятку от охранного предприятия. С 2018 года правоохранитель проводил формальные проверки, за что получал от компаний вознаграждения.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.