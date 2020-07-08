Москва, , 10:11 — REGNUM В настоящее время на территории России свыше 275,7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 275 764 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в нем указывается, что общее число проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 21,7 млн, 253 тысячи из которых были проведены за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки московские врачи выписали 1195 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов.