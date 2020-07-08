Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве пять тысяч студентов принимают участие во втором этапе добровольного квалификационного экзамена, сообщает 8 июля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Второй этап добровольного квалификационного экзамена продлится до 31 июля. Лучшим участникам предложат оплачиваемые стажировки и трудоустройство в ведущих столичных компаниях.

«В первом этапе приняли участие более 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена. Успешно справились с тестированием и прошли во второй этап пять тысяч молодых специалистов. Теперь их ждет практическая часть в форме конференции с потенциальными работодателями», — сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Студенты будут работать в командах по пять-семь человек. Выполнение каждого практического задания будет длиться около четырех часов. Победителей определят в сентябре.

Первый этап экзамена в виде онлайн-тестирования по 50 профессиям проходил с 20 марта по 26 июня. Студенты, успешно прошедшие первый этап тестирования, представляют Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский государственный гуманитарный университет и другие московские вузы.