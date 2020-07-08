Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Петербурге существенно не увеличивают объемы тестирования на коронавирус. Как сообщает 8 июля городской оперативный штаб, за последние сутки в городе обследовали на наличие инфекции 14 тыс. 737 человек.

Это примерно на 1 тыс. тестов больше, чем днем ранее, и примерно на 10 тыс. тестов меньше максимального суточного показателя Петербурга за время пандемии.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 1346 человек, из них 195 размещены в обсерваторе, 728 — на самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 26 094 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 1437 человек. Выздоровели 20 359 человек.

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