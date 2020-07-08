Ташкент, , 10:05 — REGNUM В 2020—2021 учебном году в школах Узбекистана внедрят новый предмет — «Воспитание», сообщили 8 июля в Telegram-канале министерства юстиции республики.

Новый предмет внедрят в 1−9 классах. Для старшеклассников «Воспитание» планируется запустить в 2021—2022 учебном году. Предмет объединит в себе дисциплины «Этика», «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировой религии».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2019 года на совещании по вопросам развития народного образования президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил внедрить предмет «Воспитание».

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