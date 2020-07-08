Пенза, , 10:07 — REGNUM По итогам работы избирательных комиссий во время проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ членам избиркомов в Пензенской области выплатят денежное поощрение и добавят несколько дней к отпуску за напряженную деятельность. Такое решение было принято губернатором области Иваном Белозерцевым в ходе встречи с руководителями территориальных избиркомов.

По словам главы региона, члены избирательных комиссий обеспечили реализацию прав граждан на голосование по внесению поправок в основной закон страны. «Это была очень сложная и ответственная работа», — подчеркнул губернатор. Членам избирательных комиссий во время голосования приходилось рисковать своим здоровьем, посещая жилье граждан и организовывая голосование во дворах. Материальное поощрение будет выделено из сэкономленных средств, добавил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, что одобрение на внесение изменений в Конституцию РФ выразили 683 тысячи 244 (85,25%) пензенца, против проголосовали 114 тысяч 588 человек (14,30%). Всего в голосовании с 25 июня по 1 июля 2020 года приняли участие 801 тысяча 474 избирателя. Явка составила 76,43%.

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