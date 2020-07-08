Ижевск, , 10:02 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 июля выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 1623 случаев, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Новые случаи в основном выявлены в Ижевске — 17 человек, четыре человека — в Можге, по двое — в Сарапуле и Алнашском районе, по одному — в Воткинске, Балезинском, Завьяловском, Граховском, Каракулинском и Малопургинском районах.

Полностью выздоровели 1255 жителей республики, таким образом, выписаны более 77,23% из общего числа носителей коронавируса в регионе. За последние сутки выздоровели 45 человек. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике в течение более чем одного месяца число вновь выявленных за сутки заражений коронавирусом варьировалось от 17 до 24 случаев. 7 июля число новых случаев заражения коронавирусом составило 38 случаев.

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