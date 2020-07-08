Новосибирск, , 10:01 — REGNUM В Новосибирске 45 человек из студотрядов «Ермак» и «Стальная колея» этим летом будут работать на стройках ледовой арены и станции метро «Спортивная». Отрядам вручены путёвки в трудовой семестр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обсуждали с областным штабом стройотрядов желание ребят поработать на знаковых объектах региона. Сегодня самый знаковый объект для области — вот эта территория — ЛДС, станция метро, благоустройство, большое количество транспортной инфраструктуры — целый комплекс, который преображает город, — отметил губернатор региона Андрей Травников. — Сегодняшние новосибирские студенты будут участвовать в его формировании».

В новосибирском правительстве подчеркнули, что новосибирские студотряды уже отлично показали себя на знаковых стройках страны — в Якутии и Кемеровской области, на атомных электростанциях в Челябинской и Ленинградской областях, на космодроме «Восточный».