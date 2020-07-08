Южно-Сахалинск, , 10:00 — REGNUM На Сахалине супругам, прожившим вместе более 25 лет, в честь Дня семьи, любви и верности вручили медали «За любовь и верность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Наша страна сильна тем, что в основе культуры России лежат традиционные семейные ценности. Это истина, которую нужно прививать детям, внукам и идти с этим в будущее», — сказал на церемонии вручения губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Медали получили 11 семей, отпраздновавших бриллиантовые, изумрудные, золотые юбилеи совместной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в День семьи, любви и верности 8 июля в Приморье чествуют самые крепкие пары и вручают специальные медали. В правительстве края уточнили, что медали 8 июля вручат только супругам в возрасте до 65 лет. Это 33 пары из 75. Остальные семьи планируется чествовать после нормализации эпидситуации.