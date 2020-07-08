Москва, , 10:10 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми в столице России 8 июля сильным дождем, грозой, градом и резким порывистым ветром выпустило ГУ МЧС по г. Москве. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 10:00 до 21:00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном авто, а управляя им соблюдать необходимые режим скорости и дистанцию.

Кроме этого, дается рекомендация укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать свой автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ненастная погода в Москве привела к падению по меньшей мере 25 деревьев.