Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Масштабы и интенсивность пожаров в Арктике вызывают беспокойство у экологов и климатологов. Так, в результате начавшихся весной гораздо раньше, чем когда-либо прежде пожаров по всей Сибири, по оценкам учёных из службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), только в июне в атмосферу было выброшено около 59 млн тонн углекислого газа. Это рекордный показатель месячного объёма загрязняющих газов за 18 лет наблюдений. Об этом сообщает National Geographic.

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Учёные опасаются, что вспышка пожаров — это ещё один признак того, что Арктика переживает быстрые изменения, которые могут вызвать ряд последствий в глобальном масштабе — глобальное потепление и ускорение таяния вечной мерзлоты.

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«Мы всегда ожидали, что Арктика будет меняться быстрее, чем остальная часть земного шара», — заявил газете Washington Post старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду в Университете Колорадо в Боулдере Уолт Мейер. — Но я не думаю, что кто-то ожидал, что изменения произойдут так быстро, как мы их наблюдаем».

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