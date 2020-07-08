Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:56 — REGNUM Горадминистрация Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует отремонтировать 11 муниципальных квартир. Информация указана на сайте госзакупок.

Объявлено 4 конкурса на ремонт 11 муниципальных помещений. Общая сумма контрактов — 4,3 млн рублей.

На ремонт подрядчикам предоставят от 35 до 40 рабочих дней. Заявки принимаются до середины июля 2020 года. В квартирах нужно провести очистку и побелку потолков, отделать стены, отремонтировать пол (выложить плитку и заменить плинтуса), заменить двери и окна в квартирах, а также выполнить ещё ряд работ.

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