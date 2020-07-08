Кызыл, , 09:54 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 5280.

К настоящему моменту почти 4 тыс. заражённых излечились от COVID-19, или 75,7% от общего количества. Только за сутки выписан из больниц 141 пациент. Остальные находятся под наблюдением врачей.

«По предварительным данным Комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета в июне установлено 30 случаев летальности непосредственно от COVID-19. Всего с мая по причине COVID-19 умерло 32 человека», — отметили в минздраве.

Напомним, в последние дни наблюдается снижение ежедневного прироста новых носителей. Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Шолбан Кара-оол выразил по этому поводу осторожный оптимизм.

«Наконец-то появилось ощущение, что коронавирус начал отступать… Мы крайне осторожно, но уже рассчитываем на ослабление ограничительных мероприятий. Сроки будут озвучены после тщательного анализа ситуации», — отмечал он.

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