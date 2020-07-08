Пермь, , 09:54 — REGNUM В Перми в кризисный период, который возник из-за неблагополучной эпидобстановки, не приостановлено ни одной стройки. Строительство социальных объектов идет по плану, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

С мэрии заявили, что муниципальные чиновники в кризисное время обеспечили строительную отрасль крупными заказами. Это касается и объектов дорожного строительства, и учреждений образования.

В 2020 году в эксплуатацию должны ввести спортивную базу «Летающий лыжник», рассчитанную на 1,5 тыс. детей. Площадь новой двухэтажной спортивной базы составит 2 395,52 кв. метра. После окончания строительства занимающимся будет доступно три зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.

Строительство идет по графику. Не сбоя и на строительной площадке нового отапливаемого здания в экстрим-парке. Здесь уже завершаются кладочные работы на первом этаже, монтаж металлоконструкций для установки фасадов и монтажа кладки на втором этаже, ведется кладка второго этажа и работы на крыше.

Оба объекта проинспектировали глава Перми Дмитрий Самойлов и прокурор города Виталий Дымолазов.

«Поскольку объекты строятся за бюджетные деньги, понято, что необходим строгий контроль. Все должно быть качественно, четко и соответствовать закону», — сказал прокурор и добавил, что подрядчики должны понимать всю полноту ответственности за возводимые объекты.