Кемерово, , 09:54 — REGNUM В Кемеровской области в 2019 году зарегистрировано 16 тысяч браков. Для 37% мужчин и 41% женщин они были повторными. Об этом сообщает Кемеровостат.

«Наиболее представительный брачный возраст у мужчин от 23 до 28 лет, у женщин — от 21 до 26 лет, — уточнил региональный орган статистики. — Из общего числа заключивших брак около трети мужчин и женщин были этого возраста».

Отмечается, что чаще всего пары предпочитают заключать браки в летние месяцы.

При этом, в 2019 году в органах ЗАГС Кузбасса было зарегистрировано 11 тысяч разводов. На 100 образовавшихся пар приходилась 71 распавшаяся.