Бужумбура, , 09:56 — REGNUM Власти Бурунди приступили к проведению кампании массового тестирования населения на наличие коронавируса в рамках политики нового правительства страны по борьбе с пандемией. Об этом передает ВВС Great Lakes.

На прошлой неделе новый президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил, что коронавирус стал «главным врагом бурундийцев».

В первый день кампании было проведено рекордное количество тестов — 640, что является самым высоким показателем с марта, когда вирус был впервые зарегистрирован в стране. С тех пор как новый президент вступил в должность 18 июня, было проведено более 1900 тестов по сравнению только с 1200 тестами, проведенными за весь период пандемии ранее.

Напомним, что бывшего президента Бурунди Пьера Нкурунзизу обвинили в преуменьшении проблемы распространения вируса после его заявления о том, что: «Бог очистил [коронавирус] от небес Бурунди», почти за две недели до того, как он умер в прошлом месяце от остановки сердца.

К настоящему времени в Бурунди выявили 191 случай заражения коронавирусом.