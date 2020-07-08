Петрозаводск, , 09:53 — REGNUM В Республике Карелия 8 июля ожидаются сильные ливни с грозами, местами с крупным градом, шквалистыми усилениями ветра до 20−25 м/с, а также смерч. Об этом сообщил в среду ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, опасная погода переместилась из центра на север Европейской части России. В Тверской, Новгородской, Вологодской, на востоке Ленинградской, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии ожидают сильные ливни с грозами, местами с градом до 2−5 см, шквалистые усиления ветра до 20−25 м/с.

«В Карелии, Вологодской и Архангельской областях (зона 3 на карте), а не вчера в Москве, как писали некоторые ловцы хайпа, как раз и возможно образование смерчей, — предупредил Леус. — Будьте внимательны и осторожны! Следите за прогнозами погоды и предупреждениями МЧС! Берегите себя и своих близких».

Отметим, по данным Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» — утром и днём 8 июля начиная с южных районов, местами по южным и восточным районам республики ожидаются ливни и грозы. Уровень выпадения осадков — 10−15 мм.

«Под действие неблагоприятного явления могут попасть (13 МО) — Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы, — сообщили в управлении МЧС. — Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах».