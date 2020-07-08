Кемерово, , 09:46 — REGNUM В Кемеровской области выплаты по 1 млн рублей в рамках новой программы «Земский учитель» получат 39 педагогов. Все они в 2020 году начнут работать в сельских школах региона. Программа финансируется из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Напомним, что учителя, получившие выплаты, должны проработать в сельских школах не менее 5 лет.

«Это очень важное дополнение к программам развития образования, которые уже реализуются в Кузбассе, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Мы капитально ремонтируем и оснащаем школы по областной программе «Моя новая школа», создаём в сельских школах центры «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», финансируем строительство новых школ и детских садов. Уверен, что новая программа повысит качество образования в сельских школах и будет способствовать развитию сельских территорий».

В областной администрации подчеркнули, что федеральная программа «Земский учитель» в этом году реализуется впервые. Заявки подали 243 педагога, желающих работать в Кемеровской области. Региональная комиссия определила 39 победителей: восемь учителей математики, десять преподавателей иностранных языков, девять — русского языка и литературы, шесть учителей физики, два — начальных классов, по одному преподавателю биологии, истории и обществознания, информатики, химии.