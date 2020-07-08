Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Сегодня Грузия практически является свободной от COVID-19 страной, но открытие границ и возобновление приема международных туристов создаст серьезные проблемы и риски, поэтому открытие туризма последствий от распространения коронавируса стране не стоит. Так объясняет министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани нерешительность правительства Грузии в вопросе возобновления регулярного авиасообщения и начала приема иностранных туристов.

В вечернем эфире телекомпании «Имеди» 7 июля министр пояснил, что основная масса туристов прибывала в Грузию из соседних Армении, Азербайджана и России, где эпидситуация сегодня крайне напряженная. И основной доход сфера туризма получала именно от них.

Что касается относительно «свободных» от коронавируса стран Евросоюза, их доля в туризме Грузии была незначительной, и в целом из этих стран на отдых на грузинские курорты приезжали 3−5 тысяч человек.

«Оппоненты спорят с нами не о том, что мы не открываем границы для Армении, Азербайджана, России, Турции или даже Казахстана и Украины. Спорят о тех странах, которые давали мизерное количество туристов, но их доля не сбалансирует тех потерь, которые Грузия может понести даже из-за небольшого по масштабам распространения коронавируса», — так объяснил министр финансов отсутствие прогресса в вопросе открытия границ.

По его словам, сейчас на курортах Грузии отмечается повышенная активность, свободно отдыхает местное население, люди свободно посещают рестораны, кафе, другие места повышенного риска, которые до последнего времени были закрыты.

«Как только мы начнем открытие границ, нам опять придется вводить эти ограничения, но когда открываешь туризм, это должно стоить тех последствий, к которым приведет открытие туризма, должно компенсироваться большим количеством туристов», — подчеркнул Мачавариани.

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