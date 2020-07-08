Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в крае с момента начала пандемии зарегистрировали 2560 носителей коронавируса.

Полностью излечились за сутки в регионе 48 человек, за весь период — 1143. В стационарах лечение проходят 367 человек. 54 пациента с коронавирусом скончались.

На Камчатке провели более 79 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна коронавируса в России неизбежна, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.