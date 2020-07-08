Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Известный инсайдер AestheticGamer, специализирующийся в т.ч. на новостях об играх франшизы Resident Evil, сообщил, что разработчики не представят ремейк Resident Evil 4 в 2020 году. Публикацию он разместил 7 июля на своей странице в Twitter.

Когда поклонник серии задал ему вопрос о будущей игре, инсайдер подчеркнул, что компания Capcom действительно разрабатывает ремейк четвёртой части. При этом он добавил, что создатели не покажут игру в 2020 году.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1280398738909880320

Стоит отметить, что AestheticGamer зарекомендовал себя как надежный инсайдер. Ранее он сообщил сведения о проектах ремейка Resident Evil 4 и новой игре Resident Evil 8, которые оказались правдивыми. 25 июня 2020 года он написал на своей Twitter-странице, что Capcom изменит геймплей (игровой процесс) в ремейке четвёртой части франшизы.

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