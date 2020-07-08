Москва, , 09:41 — REGNUM Свыше 21,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию было проведено на территории России за все время эпидемии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также сообщается, что 253 тысяч таких анализов были проведены в стране в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на SARS-CoV-2 остаются 275 764 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вторая волна коронавируса в России неизбежна.