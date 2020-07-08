Самара, , 09:41 — REGNUM Сильная жара до +42 С сохранится в предстоящие сутки в Самарской области. Об этом 8 июля предупреждает ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары.

Сотрудники спасательного ведомства, не рекомендуют гражданам долго находиться на солнце. Кроме этого следует избегать усиленных занятий спортом.

Специалисты рекомендуют побольше пить жидкости и обтираться мокрым полотенцем.

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