Курган, , 09:38 — REGNUM В Кургане по итогам межведомственной инспекции с 8 июля открывается пляж «Голубые озёра». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.

Пляж «Голубые озёра» к открытию готов Пресс-служба горадминистрации Кургана

Комиссия из представителей различных надзорных ведомств положительно оценила благоустройство на пляже «Голубые озёра». Установлены кабинки для переодевания, скамьи, беседки, урны и бункер для сбора мусора. На территории пляжа оборудованы туалеты. Кроме того, водолазы обследовали дно водоема и провели его очистку.

Другие два официальных места для купания в Кургане на реке Тобол — на «Бабьих песках» и бульваре Солнечном — собираются благоустроить к 15 июля.