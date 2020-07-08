Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми для индивидуальных и групповых посещений открывается зоопарк. Решение принято на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба мэрии.

Относительно групп действует ограничение, согласно которому в одну группу может входить не более пяти человек. Для прогулок недоступной остается территория кафе и крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными.

Врио губернатора Дмитрий Махонин пояснил, что с переходом на второй этап коронавирусного режима зоопарк возобновит работу по аналогии с музеями под открытым небом.

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