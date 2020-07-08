Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 51 059, сообщили 8 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 6501. В Атырауской области обнаружено 6156 случаев, в Нур-Султане — 6057, Карагандинской области — 5520, Чимкенте — 3659, Западно-Казахстанской области — 3509.

Отметим, по состоянию на 8 июля в Казахстане выздоровели 16 928 человек, скончались — 264 пациента. За минувшие сутки в республике обнаружили 1169 случаев заражения коронавирусом.

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