Грозный, , 09:38 — REGNUM В Чечне снова начнут работать залы для проведения банкетов и свадеб. Об этом решении объявил глава региона Рамзан Кадыров, приняв во внимание улучшение ситуации по распространению коронавируса в республике.

«С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования», — написал 7 июля чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, для открытия залов их владельцам необходимо соблюсти ряд условий. Первое касается сокращения наполовину количества посадочных мест и столов. Второе — неукоснительного соблюдения мер безопасности, а также санитарных требований.

Напомним, Чечня является в настоящее время единственным субъектом СКФО, перешедшим к третьему этапу смягчения мер, введенных режимом повышенной готовности.

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