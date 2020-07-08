Сеул, , 09:37 — REGNUM По состоянию на конец июня 2020 года в Южной Корее насчитывается 8,7 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что составляет 39% от общего числа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности.

Согласно опубликованным данным, население Южной Кореи составляет 51,83 млн человек, а число домохозяйств — 22,79 млн.

По сравнению с концом прошлого года население страны сократилось на 10 453 человека, однако число домохозяйств, напротив, увеличилось на 310 065. Рост показателя обусловлен увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного-двух человек.

Известно, что в стране насчитывается 8,76 млн домохозяйств, состоящих из одного человека (38,5% от общего числа), 5,26 млн домохозяйств, состоящих из двух человек (23,1% от общего числа). По сравнению с 2008 годом показатели увеличились на 6,9% и 4,3% соответственно.