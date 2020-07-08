Пермь, , 09:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки из больниц выписано 126 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

С начала пандемии в регионе от болезни оправились 3 067 человек. Под меднаблюдением остаются 2 435 жителей Прикамья.

Напомним, на 7 июля в крае выявлено в общей сложности 4 069 случаев заражения коронавирусом. Скончались 137 человек.

Добавим, в связи с улучшением эпидобстановки регион перешел на второй этап коронавирусного режима.

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