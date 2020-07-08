Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Погода в Грузии со второй половины дня 8 июля резко ухудшится, что может стать причиной стихийных бедствий. Данный прогноз распространяет Агентство окружающей среды Грузии.

По сведениям метеорологов, на территории страны произойдет похолодание, начнутся сильные дожди и сильный ветер. Также возможны гроза и град. На море ожидается 2−3 бальный шторм.

Сообщается, что, по имеющимся данным, подобная погода сохранится до 11 июля. Это может вызвать наводнения из-за выхода рек из берегов. В горной местности возможны селевые и оползневые процессы.

Стоит отметить, что ранее в Грузии установилась жаркая погода. Температура воздуха доходила до 42 °C.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности