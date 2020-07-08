Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Международную промышленную выставку «Иннопром», которая ранее ежегодно проходила в Екатеринбурге, планируют организовать сразу в четырёх странах мира. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на онлайн-конференции.

По словам чиновника, выставку хотят провести не только в России, но и в Индонезии, Египте и Узбекистане. Будут открыты международные представительства мероприятия. Губернатор уверен, что расширение числа стран поможет привлечь ещё больше партнёров.

Губернатор уточнил, что экономический эффект от «Иннопрома» составляет около 3,5 млрд рублей, которые идут на поддержку бизнеса и развитие индустрии гостеприимства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2020 году не проводили выставку из-за пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург примет «Иннопром» в 2021 году