Уфа, , 09:32 — REGNUM Число детей-инвалидов растет в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на заседании координационного совета по делам инвалидов при правительстве республики, 7 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По ее словам, многие проблемы детей-инвалидов могла бы решить ранняя реабилитация. Денежные средства, которые выделяются на эти цели ежегодно (13 млн рублей средства), дают возможность детям-инвалидам посещать обычные детские сады и школы.

По словам председателя общественной организации «Содействие» Людмилы Сахаповой, порядка 80 процентов подопечных этой организации, которые получают раннюю помощь, не испытывают проблем с социализацией.

Министр молодёжной политики и спорта республики Руслан Хабибов отметил, что свыше 180 тысяч инвалидов в Башкирии не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, но занимаются им менее 20 процентов из них. При этом фиксируется нехватка тренеров, особенно в сельских районах республики. И хотя Башкирский институт физической культуры выпускает ежегодно несколько десятков таких тренеров, из-за низкой заработной платы они вынуждены искать другую работу.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил выделить в программе «Сельский тренер» квоту для преподавателей адаптивной физкультуры. По его словам, это поможет привлечь специалистов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Бориса Беляева, в республике заложены средства на установку доступной среды в рамках программы ремонта подъездов. В текущем году на эти цели заложено около 1,5 млн рублей. Глава Башкирии предложил в 2021 году увеличить сумму выделяемых средств на эти цели в три раза.

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