Пенза, , 09:31 — REGNUM В Пензенской областной ветеринарной лаборатории 7 июля 2020 года в торжественной обстановке состоялось вручение автомобилей УАЗ-Фермер. Об этом информирует пресс-служба минсельхоза Пензенской области.

Ключи от новых автомобилей получили ветеринары Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных, а также ветстанции Сердобского и Мокшанского районов.

В 2020 году из областного бюджета на развитие и оснащение ветеринарной службы выделено три млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 8 июня в Пензенской области ключи от новой спецтехники получили представители лесничеств.

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