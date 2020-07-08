Москва, , 09:27 — REGNUM Еще шесть московских стационаров начали оказывать плановую помощь пациентам после перепрофилирования для госпитализации больных коронавирусом, сообщила 8 июля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего, по её словам, в нормальном режиме теперь работает 16 городских больниц.

«На этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли еще шесть стационаров города — больницы №17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина. Таким образом, 16 городских стационаров возобновили оказание плановой медицинской помощи. В больницы уже поступили на лечение более 12,8 тысячи горожан», — отметила Ракова.

Ранее оказывать плановую помощь начали больницы №31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн № 1, 2 и 3.

В больницах предоставляют помощь по всем профилям. В ближайшее время к привычному режиму работы вернутся еще несколько московских клиник. Среди них больницы имени Виноградова, имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина.