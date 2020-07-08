Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM Специальный борт МЧС России доставил в Казахстан гуманитарный груз, состоящий из средств индивидуальной защиты, сообщили 8 июля в пресс-службе МИД Казахстана.

В Нур-Султан доставлены медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. В ближайшее время в Казахстан прибудет еще несколько рейсов с гуманитарной помощью из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Казахстан прибыла группа российских медиков для помощи в борьбе с коронавирусом. Специалистов из России распределили в особо нуждающиеся регионы.

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